В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины

В самом центре Вологды на пересечении улиц Октябрьской и Батюшкова провалился асфальт - там образовалась глубокая яма, глубина которой в некоторых местах достигает полутора метров. При этом ее залило водой из канализационного колодца, и визуально яма выглядит, как обычная для Вологды большая лужа. По счастливой случайности так никто не утонул, хотя сотрудники ГИБДД даже после первого ДТП не поставили там знаков. Из-за этого вчера в этом месте произошла вторая авария.

- Я попала в нее, но быстро проскочила, поэтому за лужей уже остановилась. Оказалось пробито колесо, поврежден диск, - рассказала Newsvo вологжанка Татьяна.

На место вызвали сотрудников ГИБДД, и пока они оформляли ДТП, в эту яму снова въехала машина. По словам Татьяны, полицейские не выставили никаких предупреждающих знаков, чтобы предотвратить дальнейшие аварии на этом месте:

- Я въехал в нее правым колесом, ударился сильно и остановился сразу, понял, что если поеду дальше, то будет беда. «Морда» уже уходила в воду, но я аккуратно выехал. Теперь не знаю, что с машиной – скребет внутри, все трясется, хлябает. Устранять нельзя, пока все не будет зафиксировано. Никаких знаков не стояло. Там глубина большая – мерял палкой 1,5 метра, и в некоторых местах не доставал еще. Лужа размером с целую машину, - рассказал Newsvo вологжанин Александр, который ехал по улице Батюшкова спустя минут 40 после ДТП с машиной Татьяны.

Когда водитель спросил у находящегося рядом инспектора ДПС, что ему делать, тот ответил, что не знает.

- Обязанность инспектора после первого ДТП предотвратить последующие аварии, он обязан был выставить конусы. Этого не было. Причем инспектор еще меня спрашивает: «А чего вы по лужам ездите?». Я говорю, везде лужи, как ездить-то. А он мне: «Я бы объехал», - рассказывает вологжанин.

Александр говорит, что, возможно, где-то рядом прорвало трубу – в луже было бурление, внутри все размывалось. Яма была опасна и для пешеходов, которые рядом пересекают дорогу по «зебре» - глубина такая, что мог бы утонуть ребенок.

По словам Александра, ему самому пришлось позаботиться о том, чтобы больше никто из водителей не угодил в яму. Подходящую деревянную конструкцию он соорудил из досок, взятых у соседнего здания, где сейчас идет ремонт будущей картинной галереи.

Владельцы авто готовятся отстаивать свои права в суде и добиваться компенсации от департамента городского хозяйства.

UPD от 16.53 21.03.2018: в комментариях под этой новостью в нашей группе "Вконтакте" сотрудница городской администрации сообщила, что яму сегодня устранили.