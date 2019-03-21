Череповчанин развел костер в фойе банка, чтобы согреться

21.03.2019 [Происшествия]

В Череповце росгвардейцы задержали мужчину, который для обогрева решил развести костер в фойе банка, а потом украл в магазине конфеты, чтобы закусить ими алкоголь.

Около 8 утра сотрудников Росгвардии вызывали в один из банковских филиалов на улице Металлургов. Оказалось, что в фойе банка мужчина сжигал буклеты и брошюры.

- В беседе с бойцами вневедомственной охраны мужчина 1962 г.р. пояснил, что спал в банкоматном отделе перед фойе, замерз и решил согреться, для чего и стал поджигать буклеты. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

В тот же день около 23:00 этого мужчину снова зажержали - на этот раз в одном из охраняемых супермаркетов на проспекте Победы. Там он взял и съел конфеты, положив часть из них в карманы, и пытался скрыться. Росгвардейцам мужчина пояснил, что незадолго до этого употребил алкоголь и решил закусить понравившимися конфетами.

Нарушителя снова доставили в отдел полиции. Составлены административные материалы по ст.7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение). По данным фактам проводится проверка.

 
Тэги: нарушения, кража

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