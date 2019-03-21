Семья из Верховажского района открыла молочную ферму на 200 голов

В Морозовском сельском поселении Верховажского района открылась новая молочная ферма. Семейное сельхозпредприятие «Колос» построило для расширения производства новый комплекс на 200 голов. Общий объем финансирования – 32 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Колос» по итогам 2018 года вошел в пятерку лучших хозяйств, занимающихся молочным скотоводством Верховажского района. Надой молока за прошедший год составил 911 тонн, надой молока на 1 корову - 4 381 кг.

«Сейчас у нас сформирован устойчивый рынок потребления и сбыта. Наша продукция направляется на переработку в Грязовец и Сокол, где, в том числе, используется для изготовления «настоящего вологодского продукта». Новый проект позволит не только расширить объемы производства, но и модернизировать социальную инфраструктуру поселения. Государственную субсидию на строительство фермы планирую потратить на возведение многоквартирного дома, как для своих работников, так и для учителей и фельдшера», - говорит руководитель ООО «Колос» Сергей Селянин.

По данным регионального правительства, Вологодская область входит в тройку лидеров Северо-Запада по производству молока, занимая 2-е место после Ленинградской области. Показатель производства в 2018 году составил 531,7 тысяч тонн.

«Одним из главных условий успешного развития отрасли молочного животноводства является внедрение новых современных технологий. Речь идет не только о крупных хозяйствах с многомиллионными инвестициями, но и о небольших фермах. За последние три года на реализацию 31 инвестиционного проекта была предоставлена государственная поддержка в размере почти полмиллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – почти 31 миллион рублей. В этом году мы продолжим работу: все направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей будут сохранены», - сказал глава региона Олег Кувшинников.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"