Житель Нюксенского района получил ожоги при пожаре из-за короткого замыкания электропроводки

Накануне в Нюксенском районе начался пожар в деревянном доме в деревне Юшково. Пожарных вызвали в 13:35.

- Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты, оконная рама, чердачное перекрытие. Сумма ущерба устанавливается. В результате пожара 21-летний молодой человек с термическим ожогом правой голени 1-2 степени госпитализирован,- сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.