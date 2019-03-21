Житель Нюксенского района получил ожоги при пожаре из-за короткого замыкания электропроводки

21.03.2019 [Происшествия]

Накануне в Нюксенском районе начался пожар в деревянном доме в деревне Юшково. Пожарных вызвали в 13:35.

- Общая площадь пожара составила 20 кв. метров. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты, оконная рама, чердачное перекрытие. Сумма ущерба устанавливается. В результате пожара 21-летний молодой человек с термическим ожогом правой голени 1-2 степени госпитализирован,- сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

 

Тэги: пожар с пострадавшим
фото областного УМЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
18.03.2019 [Общество]

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей

8842
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семья из Верховажского района открыла молочную ферму на 200 голов
Житель Нюксенского района получил ожоги при пожаре из-за короткого замыкания электропроводки
В Вологодском районе экс-начальницу отделения почты снова будут судить за присвоение денег
В Вологодской области появился поиск-мобиль для розыска пропавших людей
Вологжанина приговорили к обязательным работам за развращение 15-летней дочери сожительницы
В деревне Сметанино Верховажского района открыли модульный ФАП
В Вологде подростки украли из квартиры знакомых украшения и деньги
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5009
0
21.03.2019 [БлогоVO]

Квинтэссенция всего

359
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

727
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика