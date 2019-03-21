В Вологодской области появился поиск-мобиль для розыска пропавших людей

У поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС» в Соколе появился свой поиск-мобиль. Технику, приобретенную на средства президентского гранта, презентовали накануне в районном центре, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На средства гранта, а это около 3 млн рублей, члены отряда приобрели поиск-мобиль и специально его переоборудовали — под штаб для ведения поисково-спасательных работ на территории Вологодской области. Автомобиль уникален, это штучное производство, результат девяти месяцев кропотливой работы конструкторов и специалистов.

В поисково-спасательном отряде уверены, что постановка на дежурство мобильного штаба с комплектом специального оборудования значительно повысит эффективность их работы. Скорость выезда и обследование района уменьшится с 3-4 часов до 15 минут. Шансов на выживание у попавших в чрезвычайную ситуацию граждан будет намного больше.

«Уникальный автомобиль станет подспорьем в поисково-спасательной работе для всех, в том числе на территории Сокольского и Вологодского районов, где большие лесные массивы, и люди теряются. Главное преимущество поиск-мобиля – оперативность. Можно быстро добраться до места, где человек потерялся, быстро оказать ему помощь. Соответственно, и шансов спасти человеческую жизнь больше, - рассказал председатель Комитета гражданской защиты Вологодской области Александр Колычев. – Что касается добровольцев поисково-спасательного отряда, хотелось бы, чтобы таких ребят было больше. Это существенная помощь нашим спасателям».

Поиск-мобиль станет мобильным штабом, способным добираться в труднодоступную местность и длительное время обеспечивать автономную работу спасателей в отдаленных районах. Планируется, что мобильный штаб будет также принимать участие в ликвидации различного рода ЧС в регионе.

Штаб позволит организовать большое количество волонтеров, добровольцев, сотрудников силовых и государственных структур при поиске пропавших людей в полевой и городской среде, даст возможность вести длительные поиски и обучать новых добровольцев.

Добавим, что со времени основания отряда «ЮК-СПАС» его волонтеры приняли участие в более чем 400 спасательных операциях и спасли 195 человек.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"