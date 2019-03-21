Вологжанина приговорили к обязательным работам за развращение 15-летней дочери сожительницы

50-летнего жителя Вологодской области осудили за развращение несовершеннолетней дочки своей сожительницы. Инцидент произошел 1 января 2019 года в одном из райцентров, название которого, как пояснили Newsvo в региональном управлении следственного комитета, не раскрывают в интересах пострадавшего ребенка.

- Следствием и судом установлено, что 1 января 2019 года по месту жительства в одном из районных центров области обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, частично обнажился и совершил развратные действия в присутствии 15-летней дочери своей сожительницы. Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие подростка, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия). Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.