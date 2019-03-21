Вологжанина приговорили к обязательным работам за развращение 15-летней дочери сожительницы

21.03.2019 [Происшествия]

50-летнего жителя Вологодской области осудили за развращение несовершеннолетней дочки своей сожительницы. Инцидент произошел 1 января 2019 года в одном из райцентров, название которого, как пояснили Newsvo в региональном управлении следственного комитета, не раскрывают в интересах пострадавшего ребенка.

- Следствием и судом установлено, что 1 января 2019 года по месту жительства в одном из районных центров области обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, частично обнажился и совершил развратные действия в присутствии 15-летней дочери своей сожительницы. Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие подростка, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия). Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

Тэги: подростки, насилие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

4316
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семья из Верховажского района открыла молочную ферму на 200 голов
Житель Нюксенского района получил ожоги при пожаре из-за короткого замыкания электропроводки
В Вологодском районе экс-начальницу отделения почты снова будут судить за присвоение денег
В Вологодской области появился поиск-мобиль для розыска пропавших людей
Вологжанина приговорили к обязательным работам за развращение 15-летней дочери сожительницы
В деревне Сметанино Верховажского района открыли модульный ФАП
В Вологде подростки украли из квартиры знакомых украшения и деньги
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5009
0
21.03.2019 [БлогоVO]

Квинтэссенция всего

359
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

727
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика