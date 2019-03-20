В Вологде подростки украли из квартиры знакомых украшения и деньги

В Вологде двое подростков обокрали чужую квартиру. Они похитили деньги и украшения на общую сумму более 90 тысяч рублей.

По версии следствия, в ноябре 2018 года 16-летний вологжанин решил обокрасть квартиру знакомых. Он пришел к ним в гости, и уходя, прихватил с собой ключи от жилья. Затем он подговорил на кражу своего ровесника. Они дважды побывали в квартире в отсутствии хозяев и забрали украшения и деньги.

Общий ущерб от их действий составил 94800 рублей. Украшения подростки сдали в ломбард, вырученные деньги потратили на личные нужды.

- В ходе расследования несовершеннолетние обвиняемые признали причастность к краже и совместно с родителями приняли меры к возмещению причиненного ущерба в полном объеме, - сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Было возбуждено уголовное дело по статье п.«а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Материалы переданы в суд.