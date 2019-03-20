Жителя Белозерска, который убил двух собутыльников из-за пропавшего телефона, приговорили к 18 годам лишения свободы

20.03.2019 [Происшествия]

Вологодский областной суд вынес приговор 48-летнему жителю Белозерска Николаю Тотубалину, который из-за пропавшего у сожительницы телефона убил двух своих собутыльников. Трагедия произошла в районном центре 29 июля 2018 года.

Как ранее сообщало региональное управление следственного комитета, в тот день подсудимый и трое его знакомых распивали спиртное в квартире сожительницы осужденного. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу принадлежащего ей сотового телефона. В поисках мобильника пара отправилась в квартиру к одному из их посетителей. Жена 39-летнего мужчины сообщила, что дома его нет - он был в сарайке.

Николай Тотубалин зашел в сарайку и увидел спящего на матрасе знакомого, стал его будить, на что тот разразился нецензурной бранью, они поссорились. Тотубалин ударил лежащего кулаком в лицо, после этого в сарайку зашел второй собутыльник, который, увидев на лице приятеля кровь, кинулся с кулаками на нападавшего. Подсудимый попытался нанести ответные удары, но это ему не удалось.  Тогда он, достав из кармана брюк нож, ударил ножом сначала хозяина сарайки, а потом второго, 66-летнего мужчину.

После этого подсудимый вытер лезвие ножа о матрас и ушел из сарайки вместе с сожительницей, все это время стоявшей у подъезда дома, а нож выкинул по дороге.

39-летний пострадавший от ножевого ранения скончался на месте, второй, 66-летний мужчина, умер на следующий день в Белозерской ЦРБ.

- Как следует из материалов дела, Николай Тотубалин длительное время не проживал в Белозерске, но был известен местным жителям по кличке «Бабэк». Свидетели, не зная имени и фамилии Тотубалина, указали сотрудникам полиции, что ножевые ранения П. и К. нанес мужчина по кличке «Бабэк», благодаря чему удалось задержать преступника, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал Николая Тотубалина виновным в убийстве двух человек и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, в пользу матери одного из погибших в счет компенсации морального вреда взыскано 300 000 рублей, в пользу дочери другого возмещение расходов на погребение – 16 694 рубля. Кроме того, в пользу вологодского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, взыскано 24 482 рубля 56 копеек, а также процессуальные издержки в сумме 18 857 рублей 50 копеек.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: убийство, страхование

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