Двух школьниц из Вытегорского района, спасших ровесника из воды, наградили медалями «За мужество в спасении»

В Вытегорском районе сегодня наградили двух школьниц, спасших из воды одиннадцатилетнего мальчика. Дарье Устиновой и Даяне Черной вручили медали «За мужество в спасении» и ценные подарки.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в деревне Сорокополье в июле 2018 года. Одиннадцатилетнему мальчику Петру во время купания в реке Андоме стало плохо, он начал тонуть. Это заметили Дарья Устинова и Даяна Черная, находившиеся на берегу. Девочки не испугались и бросились на помощь тонущему, вытащили его на берег, позвали взрослых. Мальчику оказали первую помощь и доставили в ЦРБ.