Двое череповчан в автомагазине переложили дорогой трос в упаковку из-под дешевого и пытались его купить

В Череповце двое покупателей автомагазина переложили дорогой трос в коробку из-под дешевого, чтобы купить его по более низкой цене.

Инцидент произошел вечером 19 марта. Кнопка сигнализации сработала в охраняемом супермаркете на улице Архангельской.

- Прибывший на место происшествия дежурный наряд выяснил, что в торговую точку зашли два посетителя. Молодые люди в отделе с автотоварами вскрыли две упаковки с тросами, переложили более дорогой товар в коробку с более дешевым и попытались его приобрести на кассе. Сумма ущерба составила более 400 рублей, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Бойцам Росгвардии молодые люди пояснили, что посчитали цену товара завышенной, поэтому решили поменять товар и купить автотрос по более низкой цене. Личности нарушителей установили. Один из них – ранее судимый 24-летний череповчанин, а его 21-летний приятель находится в розыске как уклоняющийся от военной службы.

Выяснилось также, что оба молодых человека ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

В отношении нарушителей составлены материалы по статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 рублей.