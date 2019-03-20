Интернет-пользователи собрали деньги на ремонт в квартире пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник

20.03.2019 [Общество]

В поселке Стризнево Вологодского района отремонтировали квартиру для пенсионерки, которая собирала в лесу валежник и брала кредиты, чтобы купить дров.

- Общими усилиями со зрителями моего канала сначала было собрано 470 тысяч рублей, на что мы приобрели квартиру для бабушки. Еще примерно столько же было собрано в последующем времени, эти деньги мы направили на ремонт и обустройство купленной квартиры. Всего около 900 тысяч, - говорит на видео автор канала «Аbracadabra.tv» Александр.

Молодой человек специально приезжал в Вологодскую область из Москвы, чтобы лично найти ремонтников, подобрать материалы и договориться о сроках выполнения работ. К 7 марта ремонт был завершен, и пенсионерка вместе с дочкой и внуком уже переехали.

На видео Валентина Александровна со сломанной рукой – говорит, что упала, когда шла от магазина домой. Пенсионерка показывает квартиру – в ней поклеили обои, сделали натяжные потолки, поменяли сантехнику и плитку в ванной, электропроводку, межкомнатные двери. Для внука женщины купили уголок школьника, чтобы мальчику было удобно делать уроки.

Напомним, ролик о ситуации, в которой оказалась Валентина Вячеславова, разместил у себя 7 ноября автор youtube-канала «Аbracadabra.tv» Александр. Он рассказал, что пенсионерка собирала в лесу валежник, потому что ее пенсии не хватает на дрова. В прошлом году Валентина Александровна даже брала кредит, чтобы купить их, но к этой осени рассчитаться с ним не успела.

После того, как сюжет о пенсионерке вышел на одном из вологодских телеканалов и попал в сеть, Валентине Александровне начали привозить дрова. «Аbracadabra.tv» предложил всем неравнодушным перечислять деньги в помощь пенсионерке, чтобы она могла погасить кредит. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал, что в следующем году ее обветшавший дом отремонтируют.

В итоге до 15 ноября удалось собрать 470 тысяч рублей - откликнулись почти 3000 человек. После этого московский блогер Александр приехал в Стризнево и помог пенсионерке купить однокомнатную квартиру в многоквартирном доме. Приехав в свое новое жилье, бабушка расплакалась.

- Никто для меня не делал такого. Спасибо вам большое!

Тэги: помощь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
20.03.2019 [Происшествия]

В Череповце 10 незаконных игорных клубов, из которых изъяли оборудование, завезли новое и продолжили работу

245
0
20.03.2019 [Общество]

Жителям предлагают проголосовать за один из шести проектов арт-пространства возле драмтеатра в Вологде

589
5
20.03.2019 [Общество]

Полиция требует наказать Евгения Доможирова за организацию митинга против "мусорной" реформы, организатором которого он не являлся

1249
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Интернет-пользователи собрали деньги на ремонт в квартире пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
В 2018 году в Вологодской области стало в два раза больше пациентов, госпитализированных с помощью санавиации
В Череповце 10 незаконных игорных клубов, из которых изъяли оборудование, завезли новое и продолжили работу
Жителям предлагают проголосовать за один из шести проектов арт-пространства возле драмтеатра в Вологде
В Вологде полицейские через соцсети нашли пенсионера, который забыл в магазине 16 тысяч рублей
В Соколе двое школьников спасли упавшую в реку пожилую женщину
В Тарногском районе местные власти незаконно повысили тариф на продажу дров населению на 20%
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

4961
0
20.03.2019 [БлогоVO]

В Вологодской области две беды – дураки и дороги 

253
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

586
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика