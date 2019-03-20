Интернет-пользователи собрали деньги на ремонт в квартире пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник

В поселке Стризнево Вологодского района отремонтировали квартиру для пенсионерки, которая собирала в лесу валежник и брала кредиты, чтобы купить дров.

- Общими усилиями со зрителями моего канала сначала было собрано 470 тысяч рублей, на что мы приобрели квартиру для бабушки. Еще примерно столько же было собрано в последующем времени, эти деньги мы направили на ремонт и обустройство купленной квартиры. Всего около 900 тысяч, - говорит на видео автор канала «Аbracadabra.tv» Александр.

Молодой человек специально приезжал в Вологодскую область из Москвы, чтобы лично найти ремонтников, подобрать материалы и договориться о сроках выполнения работ. К 7 марта ремонт был завершен, и пенсионерка вместе с дочкой и внуком уже переехали.

На видео Валентина Александровна со сломанной рукой – говорит, что упала, когда шла от магазина домой. Пенсионерка показывает квартиру – в ней поклеили обои, сделали натяжные потолки, поменяли сантехнику и плитку в ванной, электропроводку, межкомнатные двери. Для внука женщины купили уголок школьника, чтобы мальчику было удобно делать уроки.

Напомним, ролик о ситуации, в которой оказалась Валентина Вячеславова, разместил у себя 7 ноября автор youtube-канала «Аbracadabra.tv» Александр. Он рассказал, что пенсионерка собирала в лесу валежник, потому что ее пенсии не хватает на дрова. В прошлом году Валентина Александровна даже брала кредит, чтобы купить их, но к этой осени рассчитаться с ним не успела.

После того, как сюжет о пенсионерке вышел на одном из вологодских телеканалов и попал в сеть, Валентине Александровне начали привозить дрова. «Аbracadabra.tv» предложил всем неравнодушным перечислять деньги в помощь пенсионерке, чтобы она могла погасить кредит. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал, что в следующем году ее обветшавший дом отремонтируют.

В итоге до 15 ноября удалось собрать 470 тысяч рублей - откликнулись почти 3000 человек. После этого московский блогер Александр приехал в Стризнево и помог пенсионерке купить однокомнатную квартиру в многоквартирном доме. Приехав в свое новое жилье, бабушка расплакалась.