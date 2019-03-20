В 2018 году в Вологодской области стало в два раза больше пациентов, госпитализированных с помощью санавиации

20.03.2019 [Общество]

В 2018 году в Вологодской области почти в два раза выросло количество пациентов, доставленных в больницу с помощью санавиации. Об этом говорили накануне на заседании коллегии регионального департамента здравоохранения.

«В 2017 году Вологодская область вошла в число регионов - участников федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи граждан, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». Он направлен на улучшение качества и доступности для населения скорой специализированной медицинской помощи. Количество эвакуированных санитарным авиатранспортом по экстренным показаниям в ведущие учреждения здравоохранения в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось практически в два раза – с 228 до 400 пациентов», - отметил и.о. начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Чаще всего медики вылетают за пациентами в самые отдаленные территории области - Кичменгско-Городецкий, Никольский и Устюженский районы. Как правило, в экстренной госпитализации вологжане нуждаются из-за сердечно-сосудистых катастроф, сложных травм, а также при жизнеугрожающих состояниях беременных женщин, детей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи была сохранена жизнь всех эвакуированных пациентов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в результате реализации проекта в Вологодской области до 85,2% увеличилась доля пациентов, госпитализированных  по экстренным показаниям в течение первых суток. В 2019 году этот показатель планируется довести до 90%.

Срочные рейсы выполняются на новом  вертолете,  который заступил на дежурство 1 августа 2018 года. Он оснащен медицинским модулем.  На борту Ми-8АМТ 2018 года выпуска есть все необходимое для оказания реанимационной помощи в процессе транспортировки пациента, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, монитор контроля состояния пациента, дефибриллятор, реанимационный набор, а также запас медикаментов.

В ходе эвакуации медицинское сопровождение обеспечивает авиамедицинская бригада - реаниматолог–анестезитолог и медсестра–анестезист.

Тэги: санавиация

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