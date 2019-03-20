В Вологде полицейские через соцсети нашли пенсионера, который забыл в магазине 16 тысяч рублей

20.03.2019 [Происшествия]

В Вологде сотрудники полиции разыскали пенсионера, который забыл в магазине 16 тысяч рублей. Мужчина по рассеянности положил деньги в коробку для чеков возле кассы.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одном из городских супермаркетов на улице Ярославской. В полицию позвонил охранник торгового центра и сообщил, что в коробке для чеков возле кассовых аппаратов нашел крупную сумму денег. В дальнейшем, просматривая камеры видеонаблюдения за торговым залом, он увидел, как какой-то пенсионер, возможно по рассеянности, положил их туда.

- Учитывая, что сумма составляла 16 тысяч рублей и на мецената пенсионер не похож, охранник обратился в органы внутренних дел.К поиску вологжанина были подключены все наружные службы УМВД России по Вологде, но по горячим следам найти пенсионера не удалось. Тогда полицейские обратились через социальные сети к общественности. Видеозапись с камер наблюдения мгновенно облетела интернет. Благодаря чему одна из жительниц областного центра узнала в пенсионере своего соседа по подъезду, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

64-летний мужчина действительно по ошибке положил в коробку для чеков всю свою наличность. В тот же вечер полицейские вернули деньги пенсионеру. Вологжанин выразил свою признательность всем причастным к возвращению денег.

Тэги: полиция, помощь, пенсионер
Фото областного УМВД

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