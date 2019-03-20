В Соколе двое школьников спасли упавшую в реку пожилую женщину

20.03.2019 [Происшествия]

В Соколе семиклассник и четвероклассник спасли 89-летнюю пенсионерку, которая поскользнулась на берегу реки Сухона и упала в воду. Инцидент произошел накануне около семи вечера в районе дома №5 на улице Деревоотделочников.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, двое учащихся сокольской школы №1 рыбачили на берегу реки и заметили, что кто-то упал в реку. Ребята побежали на помощь, это оказалась пенсионерка, они помогли ей выбраться на берег. Один мальчик остался с женщиной, второй побежал за помощью в стоящую рядом канализационную насосную станцию (КНС) и сообщил дежурному о происшествии. Была вызвана помощь по номеру «112».

Пострадавшая с диагнозом общее переохлаждение и повреждение коленного сустава госпитализирована, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

UPD: первоначально в новости была информация о том, что женщина провалилась под лед - такие данные были озвучены пресс-службой областного УМЧС. Позже выяснилось, что это не соответствует действительности. 

Информация о рыбалке также не подтвердилась. Старший мальчик, Сергей, рассказал группе "Сокол. Инфо", что они с Сашей гуляли по берегу, когда услышали крики о помощи: 

- Мы побежали, там бабушка за лед держалась, не могла вылезти. Мы ее достали, Саша шел с ней за руку, держал. а я побежал в КНС.

Тэги: лед, помощь

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