В Тарногском районе местные власти незаконно повысили тариф на продажу дров населению на 20%

В Тарногском районе прокуратура добилась отмены решения муниципального представительного собрания об установлении тарифа на продажу дров жителям, управляющим компаниям и ТСЖ в 2019 году.

В Вологодской области утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммуналку в муниципальных образованиях региона на 2019 год. Для сельских поселений Тарногского муниципального района данный индекс увеличения платы на первое полугодие 2019 года составляет 1,7%, на второе полугодие 2019 года – 4%. Однако в решении представительного собрания Тарногского района эти пределы были нарушены.

- Указанный муниципальный правовой акт устанавливает тариф в 2019 году на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что существенно нарушает права жителей района, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокурором района был принесен протест на незаконный правовой акт принесен. В данный момент указанное решение представительного собрания Тарногского муниципального района отменено.

А вот в Устюженском районе незаконно повысили коммунальные тарифы для двух поселений более чем на 16%. Речь идет о Никифоровском и Никольском послениях.