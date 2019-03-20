В Тарногском районе местные власти незаконно повысили тариф на продажу дров населению на 20%

20.03.2019 [Общество]

В Тарногском районе прокуратура добилась отмены решения муниципального представительного собрания об установлении тарифа на продажу дров жителям, управляющим компаниям и ТСЖ в 2019 году.

В Вологодской области утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммуналку в муниципальных образованиях региона на 2019 год. Для сельских поселений Тарногского муниципального района данный индекс увеличения платы на первое полугодие 2019 года составляет 1,7%, на второе полугодие 2019 года – 4%. Однако в решении представительного собрания Тарногского района эти пределы были нарушены.

- Указанный муниципальный правовой акт устанавливает тариф в 2019 году на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что существенно нарушает права жителей района, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокурором района был принесен протест  на незаконный правовой акт принесен. В данный момент указанное решение представительного собрания Тарногского муниципального района отменено.

А вот в Устюженском районе незаконно повысили коммунальные тарифы для двух поселений более чем на 16%. Речь идет о Никифоровском и Никольском послениях.

- Каждый раз, когда кто-нибудь заговорит о том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги у нас повышаются не больше чем на 4% в год, показывайте ему вот этот пост главы Устюженского района Игоря Петрова от 27 декабря 2018 года. Чиновник вынудил депутатов Земского собрания района обратиться к губернатору с просьбой повысить тарифы для двух поселений не на 5,9%, как было записано в первоначальном постановлении, а больше чем на 16%. Отличный глава, и просьбы у него интересные, - пишет "Вологодская правда".

Тэги: дрова

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