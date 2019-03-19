В Вологде проводят эксперимент: очищать тротуары от снега и наледи теперь начинают с восьми часов вечера

19.03.2019 [Общество]

В Вологде изменился график уборки тротуаров города – теперь их чистят от снега и наледи с вечера, а не с трех часов ночи. В администрации говорят, что днем лед подтаивает, и его проще убирать.

«18 марта рабочие «Магистрали» выйдут на уборку тротуаров по новому графику. Если ранее очистку пешеходных зон и остановок общественного транспорта производили в утренние часы - начиная с 3.00 до 10.00, то отныне коммунальщики будут заступать на службу с 20.00 и трудиться в ночь», - отметил  и.о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский.

Такое решение было принято после оценки результатов уборки тротуаров города. В городской администрации пришли к выводу, что наледь в течение дня подтаивает, и вечером специалистам проще произвести ее уборку.  В новом режиме коммунальщики будут трудиться в течение недели.

После этого департамент городского хозяйства оценит эффективность нового графика и  примет  решение о продлении или отмене вечерних уборок.

По данным пресс-службы городской администрации, кроме ликвидации снежных наростов, рабочие посыпают скользкие участки песко-соляной смесью. С начала года использовано 16,5 тонны антигололедного реагента. Отметим, что жители Вологды от подсыпки песком не в восторге - во время оттепели песок вместе со снегом превращается в грязную смесь. 

Тэги: благоустройство, снег

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