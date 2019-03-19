Депутат-единоросс предлагает вернуть сезонный перевод часов по той же причине, по которой его ранее отменили

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. По данным «Российской газеты», автором документа стал депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Он поясняет свою инициативу необходимостью установить «более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток». Newsvo вспомнил, что по той же самой причине это "зимнее время" в 2011 году отменили.

Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на один час назад.

- В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток, - отмечает издание.

Примечательно, что о дополнительных часах светлого времени суток говорили и в 2011 году, когда отменяли переход на «зимнее время».

- Отмена перехода на зимнее время ведет к увеличению числа светлых часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Это важная добавка к световому дню, которую люди смогут использовать, - сказал тогда помощник президента Аркадий Дворкович.

Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента, в 2011 году сказал, что "необходимость адаптироваться связана и со стрессом, и с заболеваниями", и поэтому вопрос о переходе на летне-зимнее время касается всех людей.

"Мы, действительно, привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов и все по привычке на это ругаться, потому что реально нарушается биоритм человеческий, все это раздражает, все либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время", - цитировал Медведева «Интерфакс».

Напомним, что переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года.