Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д’Ивуар

74 тонны вологодского мороженого отправили на продажу в африканские страны Кот д̀ Ивуар и Сенегал. 15 марта товар прошел пограничный ветеринарный контроль.

- Груз соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. По результатам контроля оформлено 12 ветеринарных сертификатов, - сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

В ведомстве корреспонденту Newsvo пояснили, что в Сенегал ранее уже продавали вологодское мороженое, а в Кот-д’Ивуар его отправили впервые.

В 2018 году сообщалось, что произведенное в Вологде мороженое также поставляют в Китай и Израиль.