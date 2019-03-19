Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д’Ивуар

19.03.2019 [Экономика]
Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д’Ивуар

74 тонны вологодского мороженого отправили на продажу в африканские страны Кот д̀ Ивуар и Сенегал. 15 марта товар прошел пограничный ветеринарный контроль.

- Груз соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. По результатам контроля оформлено 12 ветеринарных сертификатов, - сообщает управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

В ведомстве корреспонденту Newsvo пояснили, что в Сенегал ранее уже продавали вологодское мороженое, а в Кот-д’Ивуар его отправили впервые.

В 2018 году сообщалось, что произведенное в Вологде мороженое также поставляют в Китай и Израиль.

 

Тэги: мороженое
Скриншот: Яндекс-карты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
Новый бассейн обещают построить на стадионе «Витязь» в Вологде в 2019 году
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

3819
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
В Вологде проводят эксперимент: очищать тротуары от снега и наледи теперь начинают с восьми часов вечера
Депутат-единоросс предлагает вернуть сезонный перевод часов по той же причине, по которой его ранее отменили
Вологодское мороженое начали продавать в Кот-д’Ивуар
В рамках акции "Культурный минимум" вологжане могут встретиться с артистами вологодских театров
Череповчанина, сообщившего о ложном теракте в ТРЦ «Июнь», приговорили к трем годам колонии
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

4885
0
19.03.2019 [БлогоVO]

Будьте субъектами культурного наследия

219
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

412
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика