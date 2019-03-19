В рамках акции "Культурный минимум" вологжане могут встретиться с артистами вологодских театров

Вологодская область присоединилась к Всероссийской акции «Культурный минимум», посвященной Году театра в России. В Вологде пройдет несколько мероприятий, посетить которые можно будет бесплатно при условии предварительной записи.

С 25 по 29 марта вологжане могут принять участие в театральных мастер-классах, творческих встречах с артистами и экскурсиях:

25 марта, 17:00 - мастер-класс актрисы театра Анны Карпуновой в Камерном драматическом театре.



26 марта, 18:00 - творческая встреча с актерами Вологодского драматического театра, заслуженными артистами России Аркадием Печкиным, Марианной Витавской и Натальей Воробьевой.



27 марта, 15:00 - творческая встреча с артистами филармонии, актерами музыкальных и театрализованных представлений в Вологодской филармонии.



26 – 27 марта - первый городской фестиваль юных любителей театрального искусства «Мой друг – театр» в театре-студии «Сонет» (ул. Козленская, 91).



29 марта, 19:00 - театр «Теремок» проведет экскурсию по своим мастерским.

Организаторы акции - федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (ФГБУ – Роскультцентр) и федеральное агенство по делам молодежи «Росмолодежь».