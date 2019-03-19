Череповчанина, сообщившего о ложном теракте в ТРЦ «Июнь», приговорили к трем годам колонии

В Череповце вынесли приговор мужчине, сообщившему в октябре 2018 года о ложном теракте в ТРЦ «Июнь». Его приговорили к реальному сроку лишения свободы.

Как следует из решения Череповецкого городского суда, 42-летний череповчанин, будучи пьяным, позвонил в экстренную службу «112», сообщил: «Сейчас в торговом центре «Июнь» будет теракт» и попросил убрать бомбу.

В торговый центр спецслужбы, все работники и посетители были эвакуированы, однако информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры).