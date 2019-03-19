Череповчанина, сообщившего о ложном теракте в ТРЦ «Июнь», приговорили к трем годам колонии
В Череповце вынесли приговор мужчине, сообщившему в октябре 2018 года о ложном теракте в ТРЦ «Июнь». Его приговорили к реальному сроку лишения свободы.
Как следует из решения Череповецкого городского суда, 42-летний череповчанин, будучи пьяным, позвонил в экстренную службу «112», сообщил: «Сейчас в торговом центре «Июнь» будет теракт» и попросил убрать бомбу.
В торговый центр спецслужбы, все работники и посетители были эвакуированы, однако информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 2 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры).
- Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Судом подсудимому назначено наказание с применением ст. 69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений (по приговору мирового судьи от 13 ноября 2018 года) в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима,- сообщается в решении Череповецкого городского суда.