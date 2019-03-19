В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку

В Шексне сегодня утром электричка «Череповец-Вологда» сбила 17-летнюю девушку, которая переходила пути вне пешеходного перехода. Трагедия произошла в 8.34 вблизи моста через реку Углу, который сейчас реконструируют.

- Инцидент произошел на 511 километре перегона Шеломово-Шексна, это в районе Шексны. Электричка «Череповец-Вологда» сбила девушку 2001 года рождения. Девушка двигалась по путям в сторону станции «Шексна», машинист применил экстренное торможение, сигналил, но она не реагировала, - пояснили Newsvo в Вологодском линейном отделе МВД России на транспорте.

В результате наезда девушка получила травмы, от которых скончалась. По данным шекснинской районной газеты «Звезда», у погибшей остался малолетний ребенок.