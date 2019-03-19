Житель Великого Устюга пострадал при пожаре из-за курения в пьяном виде

19.03.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге пьяный куривший мужчина стал виновником пожара в собственной квартире. Инцидент произошел накануне утром на улице Советский проспект.

Загорелась 3-комнатная квартира на втором этаже 12-квартирного жилого дома. Общая площадь пожара составила 11 кв. метров.

- В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество комнаты и коридора. 45-летний хозяин квартиры с термическими ожогами 18% спины, задней поверхности бедра правой и левой ноги, правой голени, ожогом верхних дыхательных путей, госпитализирован. Спасено три человека,- сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина в состоянии алкогольного опьянения.

Тэги: пожар, пострадавшие, курил пьяным
фото пресс-службы УМЧС

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