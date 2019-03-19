Житель Вологодского района отсудил у соседки 27 тысяч рублей из-за съехавшего с крыши ее дома снега

19.03.2019 [Общество]

Житель деревни Фофанцево Вологодского района отсудил у соседки 27 тысяч рублей: снег с крыши ее дома испортил его забор.

В своем исковом заявлении мужчина пояснил, что весной 2018 года с крыши дома, принадлежащего его соседке по земельному участку, сошел снег, и в результате был поврежден возведенный им металлический забор. Суд пришел к выводу, что забор был испорчен из-за бездействия ответчика: женщина не убирала снег с крыши всю зиму, то есть не принимала мер «к содержанию своего имущества в состоянии, исключающем возможность причинения ущерба имуществу других лиц».

В итоге с женщины на основании представленного истцом заявления об оценке были взысканы 27 391 рубля в пользу соседа, а также судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: снег

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