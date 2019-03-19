В Бабаевском районе к июню отремонтируют мост через реку Ножема в Пяжелке

19.03.2019 [Общество]

В Бабаевском районе капитально отремонтируют мост через реку Ножема в поселке Пяжелка. Местные власти заключили контракт на выполнение работ общей стоимостью 1 556 929 рублей с ООО «Ремдорсервис» из Кадуя.

- Поселок Пяжелка связан с региональной дорогой Колошма – Бабаево мостом через реку Ножема. Деревянный мост был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта в 2006 году, настил моста заменен в 2013 году. Неоднократно производились ремонтные работы по укреплению прогнивших отбойников, - написал в соцсети глава Бабаевского района Юрий Парфенов.

Согласно условиям заключенного контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 1 июня 2019 года.

Мост – единственное связующее звено административного центра с населенными пунктами сельского поселения и городом Бабаево. Основное движение здесь, кроме личного транспорта, - это маршрут школьного и рейсового автобусов, продовольственные и хлебная машины, скорая помощь, почтовая и социальная служба, пожарная техника.

Пяжозерское сельское поселение – одно из трех сельских поселений в Вологодской области, в которых живут вепсы - малочисленный финно-угорский народ (есть еще Вепсское национальное сельское поселение в Бабаевском районе, а также Оштинское сельское поселение в Вытегорском районе).

Тэги: мосты
Фото: vk.com/club167767360

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