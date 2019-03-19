В Москве умер режиссер Марлен Хуциев

В Москве на 94 году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".

Среди картин, снятых режиссером, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.

В 2014 году Марлен Хуциев приезжал в Вологду на фестиваль «Фрески Севера», а в 2016 году принял участие в фестивале молодого европейского кино VOICES.