В Москве умер режиссер Марлен Хуциев
В Москве на 94 году жизни скончался режиссер Марлен Хуциев, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.
Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года - на киностудии имени Горького, с 1965 года - на "Мосфильме".
Среди картин, снятых режиссером, - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.
В 2014 году Марлен Хуциев приезжал в Вологду на фестиваль «Фрески Севера», а в 2016 году принял участие в фестивале молодого европейского кино VOICES.
- Я хочу сказать вам, что вам очень повезло, что вы живете в этом замечательном городе. Это город искусства, и люди, которые здесь живут, они пронизаны искусством, они любят искусство. А это значит, городу жить долго, - сказал Марлен Мартынович во время церемонии открытия фестиваля.