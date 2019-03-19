24-летний житель Вологды найден мертвым в автомобиле с бутылкой со следами наркотиков

24-летний вологжанин обнаружен мертвым в своем автомобиле, припаркованном возле дома №10 по улице Мира в поселке Молочном. Инцидент произошел 17 марта, однако региональное управление следственного комитета сообщило об этом только сегодня.

- Следователями при осмотре транспортного средства обнаружена и изъята пластиковая бутылка со следами употребления наркотических средств. Материалы по данному факту выделены и направлены для организации проверки в полицию, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Опрошены знакомые и родственники вологжанина, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.