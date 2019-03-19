24-летний житель Вологды найден мертвым в автомобиле с бутылкой со следами наркотиков

19.03.2019 [Происшествия]

24-летний вологжанин обнаружен мертвым в своем автомобиле, припаркованном возле дома №10 по улице Мира в поселке Молочном. Инцидент произошел 17 марта, однако региональное управление следственного комитета сообщило об этом только сегодня.

- Следователями при осмотре транспортного средства обнаружена и изъята пластиковая бутылка со следами употребления наркотических средств. Материалы по данному факту выделены и направлены для организации проверки в полицию, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Опрошены знакомые и родственники вологжанина, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: мертвый, наркотики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
19.03.2019 [БлогоVO]

Ничего общего с современным благоустройством

621
1
18.03.2019 [Общество]

В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

2297
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, сообщившего о ложном теракте в ТРЦ «Июнь», приговорили к трем годам колонии
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
"Мусорная реформа" в Великом Устюге: для сбора мусора на улице Преминина установили телегу
Улицу Герцена в Вологде снова перекопают: теперь там будут прокладывать участок ливневой канализации
Житель Великого Устюга пострадал при пожаре из-за курения в пьяном виде
Житель Вологодского района отсудил у соседки 27 тысяч рублей из-за съехавшего с крыши ее дома снега
В Бабаевском районе к июню отремонтируют мост через реку Ножема в Пяжелке
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

4838
0
19.03.2019 [БлогоVO]

"Хранитель”

23
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

269
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика