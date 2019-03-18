В Череповце на время ремонта закроют детскую поликлинику №5 на Северном шоссе

18.03.2019 [Общество]

В Череповце с мая по декабрь 2019 года закроют на ремонт здание детской поликлиники №5, которую с начала года присоединили к детской поликлинике №1.

По данным официального сайта мэрии, капитальный ремонт в здании на Северном шоссе начался осенью, без закрытия медучреждения удалось реконструировать правое крыло. На очереди второй этап — ремонт во всем здании. На этот период прием ради безопасности пациентов решено приостановить.

«Проектно-сметная документация готова, проходит экспертизу до конца марта. Предусмотрены регистратура открытого типа, кол-центр, комфортные зоны ожидания, удобная система навигации, игровая зона для детей. В апреле пройдет аукцион на выбор подрядчика. На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей», - говорит главный врач поликлиники № 1 Светлана Егорова.

Принимать пациентов детской поликлиники № 5 будут в поликлинике №1 на Милютина, 6 (с 1 января поликлиники №5 и №1 объединены). Участковые педиатры будут принимать вызовы на дом, как и раньше.

Тэги: ремонт детской поликлиники №5

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