В Вологде «ПАТП №1» начало выпускать электронную карту «Забота»: ее можно будет использовать и как проездной билет, и как электронный кошелек.

Месячный проездной дает право на неограниченное количество поездок практически на всех маршрутах городского пассажирского транспорта - кроме маршрутов № 11/13, 21 и 49. Его стоимость составляет 950 рублей.

Электронный кошелек можно пополнять на любую сумму по мере необходимости и оплачивать каждую поездку отдельно в автобусах ПАТП №1 и троллейбусах. Стоимость одной поездки в этом случае составляет всего 22 рубля. При этом пересадка на другой маршрут в течение получаса будет бесплатной.

Приобрести карту «Забота» могут пенсионеры, многодетные семьи, «почётные доноры», ветераны боевых действий.Купить ее можно в информационно-справочном центре «Электронная Вологда» на Пушкинской, 15(кинотеатр «Ленком»). Её стоимость — 200 рублей.

Пополнить счет или подключить проездной билет можно в любом пункте пополнения и продажи электронных проездных.

Тем, у кого уже есть электронная карта «Забота», в том числе выданная банком «Северный Кредит», приобретать новую карту не нужно.