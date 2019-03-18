Череповчанин инсценировал ограбление, чтобы не возвращать взятые в долг 98 тысяч рублей

42-летний житель Череповца инсценировал ограбление, чтобы не возвращать взятые в долг 98 тысяч рублей. При этом мужчина заявил, что украли у него около миллиона рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, 3 декабря 2018 года череповчанин взял в долг у знакомого 98 000 рублей, оформив при этом расписку с обязательством вернуть деньги в течение 3 месяцев. В январе 2019 года кредитор попросил мужчину вернуть деньги раньше установленного срока, на что тот согласился. Поскольку денег у череповчанина не было, он решил инсценировать грабеж.

Для этого 10 января мужчина по телефону сообщил знакомому и своей сожительнице, что он с деньгами направляется к одному из домов по Шекснинскому проспекту, чтобы вернуть долг.

- Сам же, взяв по месту жительства пустую сумку из-под ноутбука и сотовый телефон, вышел на улицу и для правдоподобности совершения в отношении него преступления выбросил данное имущество в мусорный бак, - говорится в сообщении пресс-службы.

В тот же день, вернувшись домой около 23.00, он сообщил сожительнице и кредитору по телефону, что его ограбили. 11 января 2019 года в 00.29 мужчина позвонил в дежурную часть УМВД России по г. Череповцу и сообщил о совершенном в отношении него преступлении.

Приехавшим на вызов полицейским он рассказал, что на него напали двое неизвестных и отобрали сумку с находившимися в ней документами и деньгами на общую сумму 938 000 рублей, а также принадлежащего ему телефона стоимостью 10 000 рублей. Зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, житель Череповца написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности грабителей.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, было установлено, что грабежа не было, а преступление им было инсценировано.

На суде мужчина и его защитник заявили ходатайство о прекращении производства по делу в связи с деятельным раскаянием. Подсудимый сообщил, что вину в совершенном преступлении полностью признает, раскаивается в содеянном, обязуется впредь подобного не совершать.

Судья принял во внимание, что череповчанин впервые совершил преступление небольшой тяжести, добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал свою вину, ранее к каким-либо видам ответственности не привлекался, и освободил мужчину от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Постановление о прекращении уголовного дела в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.