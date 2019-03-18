Администрация Вологды закрасит граффити с ногой, поддерживающей Красный мост

Граффити с ногой, «поддерживающей» Красный мост в Вологде, закрасят в ближайшее время. Об этом, отвечая на вопрос Newsvo, сказал и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

- Хотели леса поставить и закрасить, но там образовались уже полыньи около опор, тем более, выход на лед запрещен официально. Прорабатывается вопрос с альпинистами, я думаю, что в ближайшие 10 дней все мы закрасим. Главное, чтобы эти «народные художники» на другом месте чего-нибудь не нарисовали, - говорит Андрей Макаровский.

Рисунок ноги появился на одной из опор моста в начале января. Его выполнили художники мастерской «shanty.town». Соответствующая запись есть в инстаграмме мастерской.

Как ранее сообщал Newsvo, летом 2018 года Красный мост в Вологде решили отремонтировать после того, как в мае одна из его плит на входной группе со стороны улицы Добролюбова рухнула вниз. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на лестничных сходах. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела.

Электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста администрация города объявила в начале июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 17,6 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем планировалось потратить на эти работы ранее. Так, 17 мая мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил сумму в 51 млн рублей. Он сказал, что на эти деньги заменят фундамент и опоры лестничных сходов - их планировали полностью обновить и выложить гранитной плиткой. Также собирались заменить покрытие по всей длине моста, уложить гидроизоляцию, установить новое ограждение, освещение и декоративную подсветку моста. В итоге были просто переделаны входные группы моста, перила покрасили красной краской и установили освещение.

Комиссия администрации Вологды приняла Красный мост после ремонта только с третьего раза, 21 сентября. После первого и второго находились недоделки и замечания. Помимо входных групп, ремонта требует и основная часть моста, но, по словам Андрея Макаровского, в этом году работы по продолжены не будут –средства на это в бюджете не заложены.