Администрация Вологды закрасит граффити с ногой, поддерживающей Красный мост

18.03.2019 [Общество]

Граффити с ногой, «поддерживающей» Красный мост в Вологде, закрасят в  ближайшее время. Об этом, отвечая на вопрос Newsvo, сказал и. о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

- Хотели леса поставить и закрасить, но там образовались уже полыньи около опор, тем более, выход на лед запрещен официально. Прорабатывается вопрос с альпинистами, я думаю, что в ближайшие 10 дней все мы закрасим. Главное, чтобы эти «народные художники» на другом месте чего-нибудь не нарисовали, - говорит Андрей Макаровский.

Рисунок ноги появился на одной из опор моста в начале января. Его выполнили художники мастерской «shanty.town». Соответствующая запись есть в инстаграмме мастерской.

Как ранее сообщал Newsvo, летом 2018 года Красный мост в Вологде решили отремонтировать после того, как в мае одна из его плит на входной группе со стороны улицы Добролюбова рухнула вниз. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на лестничных сходах. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела.

Электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста администрация города объявила в начале июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 17,6 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем планировалось потратить на эти работы ранее. Так, 17 мая мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил сумму в 51 млн рублей. Он сказал, что на эти деньги заменят фундамент и опоры лестничных сходов  - их планировали полностью обновить и выложить гранитной плиткой. Также собирались заменить покрытие по всей длине моста, уложить гидроизоляцию, установить новое ограждение, освещение и декоративную подсветку моста. В итоге были просто переделаны входные группы моста, перила покрасили красной краской и установили освещение.

Комиссия администрации Вологды приняла Красный мост после ремонта только с третьего раза, 21 сентября. После первого и второго находились недоделки и замечания. Помимо входных групп, ремонта требует и основная часть моста, но, по словам Андрея Макаровского, в этом году работы по продолжены не будут –средства на это в бюджете не заложены.

- Существующему проекту необходима будет корректировка. В этом году мы работ не заложили, но на следующий год мы вернемся к этому вопросу, - говорит чиновник.

Тэги: Красный мост
Сюжет: ремонт Красного моста

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды
В России женщины с тремя и более детьми получили право на досрочную пенсию
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
15.03.2019 [Общество]

Сотрудники спецшколы в Шексне знали о конфликте, приведшем к избиению девочки

1748
0
15.03.2019 [Общество]

ФОК на стадионе «Витязь» в Вологде построили почти на год позже заявленного срока

2093
1
13.03.2019 [Общество]

Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль

3357
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на время ремонта закроют детскую поликлинику №5 на Северном шоссе
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде ПАТП №1 начало выпускать электронную карту «Забота»
Череповчанин инсценировал ограбление, чтобы не возвращать взятые в долг 98 тысяч рублей
Задолженность перед работниками АО «СКДМ» оказалась в 1,6 раза больше заявленной администрацией Вологды
За некачественную уборку Вологды от снега зимой «Магистраль» оштрафовали на 235 тысяч рублей
Администрация Вологды закрасит граффити с ногой, поддерживающей Красный мост
 


17.03.2019 [Общество]

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

1669
0
18.03.2019 [БлогоVO]

Вот такая она — «реставрация» от «Старграда» и НРПМ Юрманова

213
0
18.03.2019 [Обзор Прессы]

Депутат Госдумы: “Годами сидели на инсулине, но сбросили 30 кг – и перестали принимать лекарства”. Можно ли похудеть и вылечить диабет

363
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика