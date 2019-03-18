Фотографы Вологды приглашают на благотворительные фотосессии в помощь 8-летнему Дане Багрецову

18.03.2019 [Общество]

Фотографы Вологды снова проведут благотворительные фотосессии в помощь подопечным фонда "Хорошие люди". В этот раз собранные средства будут направлены в помощь 8-летнему Дане Багрецову.

У мальчика врождённый порок спинного мозга, поэтому он не может управлять большей частью мышц на ногах. Даня умеет стоять и ходить с ходунками на небольшие расстояния, но если он будет делать это босиком или в обычной обуви, то суставы быстро разрушатся и он не сможет ходить. Чтобы этого не произошло, нужны специальные поддерживающие аппараты - ортезы.

Государство предоставляет только самые дешевые ортезы, в которых ребенок не может ходить и травмируется, поэтому Даня уже три года пользуется ортезами фирмы Оттобок. Они позволяют двигаться без вреда для суставов.

Старые ортезы мальчику уже малы, необходимо покупать новые. Стоимость таких ортезов - 340 000 рублей. Для семьи с тремя детьми это большая сумма.

С 25 по 31 марта более 20 вологодских фотографов будут проводить благотворительную акцию ФотоДни. Вы можете выбрать любого фотографа и записаться к нему на фотосессию в одну из студий города. Список фотографов, свободные даты и время благотворительных фотосессий можно посмотреть в группе проекта. Как сообщают организаторы, в группе проекта и в группе фонда «Хорошие люди» публикуется информация о каждом фотографе. 

Стоимость фотосессии в рамках благотворительной акции – от 1500 рублей (это минимальный взнос, при желании вы можете его увеличить).

Если вы не можете участвовать в благотворительной фотосессии, но хотитет помочь Дане, вы можете отправить СМС на короткий номер 7522 с текстом "Вологда Даня 300", где 300 рублей - сумма пожертвования (она может быть любой). Сумма спишется с вашего мобильного телефона.

Тэги: благотворительность, благотворительная акция ФотоДень, Даня Багрецов
фото БФ "Хорошие люди"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды
В России женщины с тремя и более детьми получили право на досрочную пенсию
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

2624
2
18.03.2019 [Общество]

В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны

1515
0
17.03.2019 [Общество]

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

1669
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на время ремонта закроют детскую поликлинику №5 на Северном шоссе
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде ПАТП №1 начало выпускать электронную карту «Забота»
Череповчанин инсценировал ограбление, чтобы не возвращать взятые в долг 98 тысяч рублей
Задолженность перед работниками АО «СКДМ» оказалась в 1,6 раза больше заявленной администрацией Вологды
За некачественную уборку Вологды от снега зимой «Магистраль» оштрафовали на 235 тысяч рублей
Администрация Вологды закрасит граффити с ногой, поддерживающей Красный мост
 


17.03.2019 [Общество]

Зампредседателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков: «Хочется, чтобы Вологда стала душой Русского Севера в действительности, а не только в брендбуке региональных властей»

1669
0
18.03.2019 [БлогоVO]

Вот такая она — «реставрация» от «Старграда» и НРПМ Юрманова

213
0
18.03.2019 [Обзор Прессы]

Депутат Госдумы: “Годами сидели на инсулине, но сбросили 30 кг – и перестали принимать лекарства”. Можно ли похудеть и вылечить диабет

361
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика