Фотографы Вологды приглашают на благотворительные фотосессии в помощь 8-летнему Дане Багрецову

Фотографы Вологды снова проведут благотворительные фотосессии в помощь подопечным фонда "Хорошие люди". В этот раз собранные средства будут направлены в помощь 8-летнему Дане Багрецову.

У мальчика врождённый порок спинного мозга, поэтому он не может управлять большей частью мышц на ногах. Даня умеет стоять и ходить с ходунками на небольшие расстояния, но если он будет делать это босиком или в обычной обуви, то суставы быстро разрушатся и он не сможет ходить. Чтобы этого не произошло, нужны специальные поддерживающие аппараты - ортезы.

Государство предоставляет только самые дешевые ортезы, в которых ребенок не может ходить и травмируется, поэтому Даня уже три года пользуется ортезами фирмы Оттобок. Они позволяют двигаться без вреда для суставов.

Старые ортезы мальчику уже малы, необходимо покупать новые. Стоимость таких ортезов - 340 000 рублей. Для семьи с тремя детьми это большая сумма.

С 25 по 31 марта более 20 вологодских фотографов будут проводить благотворительную акцию ФотоДни. Вы можете выбрать любого фотографа и записаться к нему на фотосессию в одну из студий города. Список фотографов, свободные даты и время благотворительных фотосессий можно посмотреть в группе проекта. Как сообщают организаторы, в группе проекта и в группе фонда «Хорошие люди» публикуется информация о каждом фотографе.

Стоимость фотосессии в рамках благотворительной акции – от 1500 рублей (это минимальный взнос, при желании вы можете его увеличить).

Если вы не можете участвовать в благотворительной фотосессии, но хотитет помочь Дане, вы можете отправить СМС на короткий номер 7522 с текстом "Вологда Даня 300", где 300 рублей - сумма пожертвования (она может быть любой). Сумма спишется с вашего мобильного телефона.