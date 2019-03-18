В Устюжне ехавший "Ниссан" задел женщину зеркалом: она упала и погибла под колесами ВАЗа

В Устюжне шедшая по обочине дороги женщина погибла в ДТП из-за двух автомобилей, обгонявших грузовик. Трагедия произошла 16 марта около 12.35 в Коммунистическом переулке.

По данным областного УМВД, «Ниссан Кашкай», двигаясь по переулку в сторону выезда из города, начал обгонять двигавшийся в попутном направлении грузовик. Во время обгона водитель иномарки задел левым зеркалом 55-летнюю женщину, которая шла по обочине в том же направлении. От удара пешеход упала на проезжую часть, где на нее совершил наезд автомобиль ВАЗ-2112, также совершавший обгон грузового автомобиля.

В результате ДТП женщина-пешеход получила смертельную травму. На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.