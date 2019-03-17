Череповецкий «Алмаз» прошел в 1/4 финала Кубка Харламова

17.03.2019 [Спорт]
Череповецкий «Алмаз» прошел в 1/4 финала Кубка Харламова

В пятом, решающем матче первого раунда плей-офф МХЛ молодежная команда Череповца «Алмаз» встречалась с «Красной Армией».

Уступая после двух периодов со счетом 1:4, череповчане смогли вырваться вперед и сравнять счёт. За двадцать секунд до конца основного времени матча игрок «Алмаза» Артём Марков довел счёт до 4:4, а на 16-й минуте овертайма череповецкая команда реализовала численное большинство. Герман Грачев оформил дубль и принес победу «Алмазу» - 5:4 в матче и 3:2 в серии.

Во втором раунде плей-офф череповчане встретятся с «СКА-1946», которые были сильнее своих земляков из «СКА Варяги». Два первых матча 1/4 финала Кубка Харламова пройдут в Санкт-Петербурге 20 и 21 марта.

 

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/mhk_almaz

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