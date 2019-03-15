Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону

Уроженка Великого Устюга Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону. Соревнования проходили в Уфе с 9 по 12 марта.

Екатерина заняла первое место в спринте: 7,5 км. она преодолела за 23 мин. 58.5 секунд, допустив один промах на стойке. Второе и третье место заняли представительницы Новосибирска Анастасия Евсюнина и Лейсан Бикташева.



В гонке преследования, которая прошла наследующий день, пьедестал был тот же, только расположились девушки в другом порядке. Победительницей стала Лейсан Бикташева, второе место заняла Анастасия Евсюнина, а Екатерина Аввакумова стала третьей, её отставание от победителя составило 1:42,2. И это при том что Екатерина допустила на один промах меньше чем победительница, 2 против 3.



Напомним, что Екатерина Аввакумова - серебряный призер Универсиады 2015 года. С 2016 по 2018 выступала за Сборную Южной Кореи, в составе которой участвовала на Олимпиаде. В 2018 году вернулась в Россию и сейчас представляет Вологодскую область.