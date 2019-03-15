19-летняя череповчанка во время ссоры из ревности убила 40-летнего сожителя

15.03.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 19-летней череповчанке, которая во время пьяной ссоры из ревности убила своего 40-летнего сожителя. Трагедия произошла 2 декабря 2018 года около 3 часов ночи в квартире на улице Спортивной.

В ту ночь и подсудимая, и ее сожитель были пьяны. Следствием и судом было установлено, что между ними на почве взаимной ревности и личной неприязни произошел конфликт.

«В ходе ссоры подсудимая нанесла ножом удар в область грудной клетки потерпевшему. Раненый мужчина вышел из своей квартиры на лестничную площадку, но у лифта скончался», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в совершении преступления девушка была задержана и арестована. В ходе следствия она отказалась признать свою причастность к гибели мужчины, выдвинув версию, что он сам нанес себе ранение.

- Ее доводы следователи опровергли, собрав достаточную доказательственную базу. Среди прочего экспертиза показала, что такое ранение потерпевший при описанных девушкой обстоятельствах нанести сам не мог, - отмечают следователи.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, девушка обязана выплатить в пользу супруги погибшего, признанной по делу потерпевшей, возмещение морального вреда - 1,2 млн. рублей.

Тэги: нападение с ножом, ревность

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