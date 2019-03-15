В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей

15.03.2019 [Происшествия]

В Вологде воры «попались» на том, что отдали кошелек, из которого они украли деньги, администратору магазина.

В полицию обратился 68-летний пенсионер, который  рассказал, что потерял в магазине на улице Некрасова свой кошелек с деньгами.  В нем было 20 тысяч рублей. Когда он обнаружил, что потерял кошелек, то вернулся в магазин. Администратор торгового зала вернул ему кошелек, но тот оказался пустым.

Администратор магазина пояснил полицейским, что кошелек ему передали двое мужчин. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники заметили двоих посетителей торгового зала, которые забрали себе деньги.

На одной из улиц сотрудники патрульно-постовой службы заметили  мужчин, схожих по приметам с злоумышленниками, и задержали их. Ворами оказались двое 36-летних вологжан, они сознались, что забрали деньги, но стали уверять, что собирались их вернуть. 

Деньги вернули пенсионеру, сообщает областное УМВД.

Тэги: кража

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