В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей

В Вологде воры «попались» на том, что отдали кошелек, из которого они украли деньги, администратору магазина.

В полицию обратился 68-летний пенсионер, который рассказал, что потерял в магазине на улице Некрасова свой кошелек с деньгами. В нем было 20 тысяч рублей. Когда он обнаружил, что потерял кошелек, то вернулся в магазин. Администратор торгового зала вернул ему кошелек, но тот оказался пустым.

Администратор магазина пояснил полицейским, что кошелек ему передали двое мужчин. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники заметили двоих посетителей торгового зала, которые забрали себе деньги.

На одной из улиц сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчин, схожих по приметам с злоумышленниками, и задержали их. Ворами оказались двое 36-летних вологжан, они сознались, что забрали деньги, но стали уверять, что собирались их вернуть.

Деньги вернули пенсионеру, сообщает областное УМВД.