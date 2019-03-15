Вологжанин украл 20 комплектов постельного белья из поезда «Череповец-Адлер»

В Вологде экипировщик украл из поезда «Череповец-Адлер» 20 комплектов постельного белья, чтобы использовать их дома.

По данным Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, летом 2018 года мужчина устроился работать экипировщиком пассажирских поездов. В одну из рабочих смен он готовил пассажирский поезд сообщением «Череповец-Адлер» к отправке, снабжая состав постельными принадлежностями «и иным имуществом, необходимым для комфортного проезда пассажиров».

- Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, вологжанин похитил 20 комплектов постельного белья из поезда, а затем хранил по месту своего жительства. Выяснено, что продавать постельные принадлежности не собирался, а планировал сам использовать похищенное в быту, - отмечают транспортные полицейские.

Похищенные комплекты были изъяты полицейскими в квартире 27-летнего мужчины. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 К РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.