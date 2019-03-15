Череповецкий «Алмаз» сравнял счёт с «Красной Армией» в плей-офф МХЛ

15.03.2019 [Спорт]
Череповецкий «Алмаз» сравнял счёт с «Красной Армией» в плей-офф МХЛ

 

Накануне прошел четвертый матч между «Алмазом» и «Красной Армией» в плей-офф МХЛ. После двух поражений подряд в Москве, «Алмазу» было необходимо завоевать две победы.

Третий и четвертый матчи между этими командами прошли в Череповце. В среду «Алмаз» открыл счёт на третьей минуте матча, отличился Дмитрий Зайцев. Во втором периоде Егор Чижов в большинстве и Никита Колесников довели счёт до крупного. Окончательный счёт - 3:1 в пользу череповчан.

Счёт во вчерашнем матче - 4:0, также в пользу «Алмаза». Все решили пять минут третьего периода, когда Максим Неволин дважды реализовал большинство, а окончательный счет в матче установил Герман Грачев. Вратарь череповчан отразил 24 броска по своим воротам и оформил первый "сухарь" в этом плей-офф.

Счёт в серии до трех побед стал равным 2:2. Завтра команды встретятся снова, и проигравшая завершит сезон. 

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/mhk_almaz

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