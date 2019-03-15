Жителя Тотемского района осудили условно за вырубку двух сосен в природном заказнике «Изониха»

15.03.2019 [Происшествия]

В Тотемском районе вынесли приговор местному жителю, который вырубил две сосны на территории природного заказника «Изониха».

Как установлено судом, незаконную рубку мужчина совершил в один из дней с 15 октября 2018 года по 31 октября 2018 года в лесном массиве у поселка Советский Тотемского района. Это территория защитных лесов государственного природного заказника «Изониха». Не имея разрешения, используя бензопилу, тотьмич совершил незаконную рубку двух сосен. В результате лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 60 890 рублей.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал полностью. За незаконную рубку лесных насаждений суд приговорил его к наказанию в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить в пользу лесного фонда РФ 60 890 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: «Изониха», вырубка
Фото: a-lapin.narod.ru

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