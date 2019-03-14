В "Мире забытых вещей" в Вологде откроется выставка картин в стиле магического реализма

14.03.2019 [Культура]

20 марта в музее «Мир забытых вещей» в Вологде откроется персональная выставка молодого вологодского художника Максима Малозёма, который впервые продемонстрирует своё творчество публике. 

По словам самого художника, его творчество сложно отнести к какому-то определённому направлению, но в целом он описывает стиль своих картин как магический реализм. 

«Так совпало, что в этом году в "Мире забытых вещей" будут звучать новые, молодые имена. Для любого художника первый выставочный проект – очень важный шаг: как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Первая выставка Максима откроется в нашем музее, и, я думаю, это очень хорошее начало», – рассказала заведующая музеем «Мир забытых вещей» Татьяна Касьяненко.

Начало открытия выставки в 18:30. Посетить ее можно будет до 14 апреля с 10:00 до 17:30 (среда – воскресенье). 16+.

Тэги: картины

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