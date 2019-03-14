Крытый футбольный манеж обещают построить в микрорайоне ПЗ в Вологде до конца 2021 года

До конца 2021 года в Вологде в микрорайоне ПЗ обещают построить крытый футбольный манеж для тренировок и проведения игр, сообщает пресс-служба городской администрации. Он обойдется примерно в 70 млн рублей.

Сейчас на постоянной основе в городе занимается футболом более 4,5 тыс. вологжан.

- Для круглогодичной подготовки спортсменов необходим крытый манеж. Более 1200 обращений по этому поводу поступило от жителей города. И сегодня мы приняли решение о проектировании и строительстве в 2020-2021 годах такого комплекса. Он позволит нашим спортсменам заниматься на протяжении всего года в теплых помещениях благоустроенного комплекса с освещением, раздевалками, беговыми дорожками, - говорит губернатор Олег Кувшинников.

В городе работает спортивная школа олимпийского резерва по футболу. СШОР на ул. Варенцовой, 1, ее посещают более 650 воспитанников от 8 до 22 лет, здесь тренируют команды 13 профессионалов. Для организации тренировочного процесса на территории школы есть три футбольных поля - два с естественным газоном, одно с искусственным покрытием. Кроме того, в структуре спортивной школы есть 7 залов на площадке ФОКа в 1 мкр ПЗ, 7а.

Однако свободной территории для размещения футбольного манежа около школы по футболу нет, потому что необходима площадь 2,5 га. Специалистами администрации Вологды был рассмотрен вариант размещения спортивного объекта в микрорайоне ПЗ. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, наиболее подходит для этих целей район улицы Ильюшина.

- В непосредственной близости располагаются спортивные залы, находящиеся в ведомстве СШОР по футболу. Крытый манеж будет состоять из стального каркаса и двухслойного покрытия из специальной мембранной ткани. Каркасно-тентовый ангар рассчитан на снеговую и ветровую нагрузку, характерную для нашего региона. Кроме того, помимо занятий футболом, на объекте может быть организован тренировочный процесс спортсменов-легкоатлетов. Порядка 70 млн рублей уйдет на строительство такого объекта, - сказал Сергей Воропанов.

Из какого бюджета будут выделены эти средства, не уточняется.

На разработку проектно-сметной документации для строительства объекта бюджетом Вологды предусмотрено 2,5 млн рублей. Выделение земельного участка, проектирование инженерных сетей и привязка проекта завершится до конца 2019 года, к строительству должны приступить в 2020 году.