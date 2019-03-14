С 1 июля в России почти в два раза увеличится размер выплат на детей с инвалидностью

С 1 июля 2019 года родителям детей с инвалидностью почти в два раза увеличат пособие - с 5 500 до 10 тысяч рублей (ред. - это федеральные показатели без учета региональных коэффициентов). Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин.

С учетом районного коэффициента в Вологде и районах области размер выплаты составит 11 500 рублей, в Череповце - 12 500 рублей. Сейчас сумма пособия равна 6 325 рублям и 6 875 рублям соответственно.

- На выплату имеют право трудоспособные родители, усыновители и опекуны ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида с детства первой группы. При этом родители не должны работать и получать какой-либо доход, то есть пенсию, пособие по безработице. Как правило, граждане пишут расписку, что они в этот период не должны работать. Период ухода за нетрудоспособным гражданином засчитывается в страховой стаж того, кто за ним ухаживает. А если человек перестает ухаживать, выходит на работу, то обязан в течение пяти дней известить об этом Пенсионный фонд, чтобы не возникло переплаты», — пояснил официальному сайта Череповца заместитель руководителя управления ПФ по Череповцу и Череповецкому району Игорь Люсин.

Согласно данным сайта федерального реестра инвалидов, в Вологодской области на 1 января 2019 года зарегистрировано 4707 детей с инвалидностью.

Льготы для семей, воспитывающих детей-инвалидов