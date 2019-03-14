Прокуратура обязала чиновников отремонтировать две дороги в Бабаевском районе до конца 2020 года

Прокуратура Вологодской области обязала региональное правительство предусмотреть деньги на ремонт дорог «Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское» и «Борисово-Верхний Конец» в Бабаевском районе. Трассы должны привести в порядок до конца 2020 года.

Проверками установлено, что в 2017-2018 г.г. сотрудники ГИБДД неоднократно выявляли нарушения при содержании автомобильной дороги от города Бабаево до деревни Верхний Конец. При этом лица, ответственные за обслуживание дороги, были привлечены судами к административной ответственности в виде штрафов.

Прокуратура также выявляла нарушения при содержании дороги и направляла в адрес директора КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области» внесено представление о необходимости устранения нарушений.

- Вместе с тем, как показала прокурорская проверка в феврале 2019 года, принимаемых мер недостаточно, бетонное покрытие сильно изношено, что ведет к появлению ямочности на дорожном полотне, в связи с чем требуется капитальный ремонт дороги, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокурором области в адрес первого замгубернатора, председателя законодательного собрания Вологодской области была направлена информация о необходимости включить ремонт автомобильных дорог «Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское» и «Борисово-Верхний Конец» в государственную программу Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» и предусмотреть финансирование на данные цели.

В итоге соответствующие изменения в госпрограмму были внесены, обе дороги отремонтируют в 2019-2020 г.г.