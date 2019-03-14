Следователи начали проверку по факту избиения 16-летней ученицы спецшколы в Шексне ее сверстниками

Следователи начали проверку по сообщениям в СМИ об избитой подростками воспитаннице Шекснинской специальной общеобразовательной школы закрытого типа для детей с девиантным поведением. По словам 16-летней девочки, инцидент произошел 10 марта.

- В редакцию "Онлайн Вологды" обратилась сестра пострадавшей девочки, которую жестоко избили пятеро подростков. О случившемся родителей пострадавшей никто из администрации школы не оповестил. Только на следующий день неизвестный позвонил со скрытого номера матери девочки и сообщил о случившемся. Женщина тут же позвонила сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщается на сайте ОВ.

12 марта родители пострадавшего ребенка прибыли в школу вместе с сотрудником по делам несовершеннолетних. По словам сестры пострадавшей, избитую девочку привели только через полтора часа. На ее голове и лице были сильные гематомы. Сама пострадавшая рассказала, что сотрудники спецшколы запрещали ей выходить на связь с родителями и рассказывать кому-нибудь о случившемся.

По факту сообщений в СМИ начата доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

- Проведение проверки поручено сотрудникам Череповецкого межрайонногоследственного отдела СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным портала «Город Во», подростки могли избить девочку за то, что она опоздала в школу после праздников, когда ездила к семье в Вологду.