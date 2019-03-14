В деревне Юрово после обращения депутата начали ремонтировать крышу дома, протекавшую 10 лет

Жительница деревни Юрово Грязовецкого района уже на протяжении 10 лет терпит неудобства: весной у неё стабильно протекает крыша. Отсутствие ремонта плюс плохая чистка кровли от снега - и в квартире Раисы Петровны портится погода в буквальном смысле.

«Было протекание в одной из комнат у окна, намокание и деформация гипсокартона над окном. Натяжной потолок пострадал, и даже из светильника на потолке текла вода», - рассказывает Раиса Петровна.

Обращения в ООО «ЖКХ Юровское» результата не дали. Поэтому женщина обратилась за помощью в общественную приемную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова. После этого ситуация изменилась в лучшую сторону.

«Мы связались с управляющей компанией, и они быстро отреагировали. Хотя женщина говорила, что проблема тянется уже на протяжении 10 лет. Но на этот раз всё было по-другому. Сотрудники УК пришли, почистили крышу, временно установили сток воды под сводом стропильной системы. Протечка была устранена. И как говорит Раиса Петровна, управляющая компания обещала летом провести капитальный ремонт кровли», - комментирует Антон Холодов.

Добавим, что из-за протечки квартира жительницы деревни Юрово всё-таки пострадала. Отошли обои и штукатурка, поэтому следующая задача - добиться косметического ремонта от управляющей компании. Проблемой также занялась общественная приёмная депутата.