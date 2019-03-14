В Грязовецком районе водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима

14.03.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе вынесли приговор водителю, повторно пойманному пьяным за рулем. 27-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года на одной из улиц в поселке Вохтога: он управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждается результатами медосвидительствования.

При этом у молодого человека уже была судимость за пьяное вождение. За месяц до этого, в октябре, он освободился из исправительной колонии строгого режима, в которой также отбывал наказание за управление машиной в состоянии опьянения. Было возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющего судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей).

- С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, суд назначил виновному лицу наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на 2 года, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Тэги: пьяный за рулем

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды
Как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома. Часть 2
Коммунальный «захват»: дом на улице Преминина, 10 в Вологде пытались незаконно перевести из управляющей компании в ТСЖ
Драгоценности Антонины Ивойловой купила сельхозфирма, а оборудование - предприниматель из Барнаула
Уральские журналисты спросили Госдуму, как освещать Пасху в свете принятого закона о фейковых новостях
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
В Вологодском районе столкнулись автобус и КамАЗ: четыре человека получили травмы
Новый морг в Вологде будут строить через дорогу от областной детской больницы?
В ДТП в Великоустюгском районе погибли 17-летняя девушка и двое мужчин
Вологодская область вошла в ТОП-3 рейтинга "мусорной" напряженности в субъектах РФ
13.03.2019 [Общество]

Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль

1814
0
12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

3827
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима
Заявку на бесплатное получение сельхозучастков в Вологодской области можно будет подать онлайн
Запуск новой линии по производству фанеры в Вологде перенесли на лето 2019 года
66 млн рублей обещают направить на развитие медицины в Грязовецком районе до 2022 года
Госдума приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от армии для студентов вузов
Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль
В Центре народной культуры откроется выставка этнографического костюма Вологодской области
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

3827
0
14.03.2019 [БлогоVO]

Как "Банк СГБ" плюет на закон и кошмарит малый бизнес

201
0
13.03.2019 [Обзор Прессы]

Как работает вологодский преподаватель в Китае?

669
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика