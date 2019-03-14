В Грязовецком районе водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, приговорили к 9 месяцам колонии строгого режима

В Грязовецком районе вынесли приговор водителю, повторно пойманному пьяным за рулем. 27-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года на одной из улиц в поселке Вохтога: он управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждается результатами медосвидительствования.

При этом у молодого человека уже была судимость за пьяное вождение. За месяц до этого, в октябре, он освободился из исправительной колонии строгого режима, в которой также отбывал наказание за управление машиной в состоянии опьянения. Было возбуждено дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющего судимость за совершение преступления, предусмотренного данной статьей).

- С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого, суд назначил виновному лицу наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на 2 года, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.