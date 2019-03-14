Заявку на бесплатное получение сельхозучастков в Вологодской области можно будет подать онлайн

14.03.2019 [Общество]
Заявку на бесплатное получение сельхозучастков в Вологодской области можно будет подать онлайн

Скриншот с сайта gektar35.ru

С 1 апреля россияне смогут получить «вологодский гектар», направив заявку через сайт gektar35.ru. Новая информационная система была создана в рамках проекта по бесплатному распределению пустующих сельхозземель в Вологодской области.

На сайте отображаются земельные участки, любой гражданин России может посмотреть и выбрать их на интерактивной карте. Пока gektar35.ru работает в тестовом режиме, но с 1 апреля начнет принимать онлайн заявления как о предварительном согласовании предоставления земельного участка, так и о представлении земельных участков. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись пользователя порталов госуслуг.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, земельные участки площадью от 1 до 10 га будут предоставляться в собственность на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации (исключение составляют участки для личного подсобного хозяйства, максимальная площадь которых – 2,5 га) и от 1 до 100 га - юридическим лицам Российской Федерации. Земли могут быть использованы для животноводства, организации крестьянских фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и в иных сельскохозяйственных целях.

«Пилотная»  реализация закона о «вологодском гектаре» предполагается на территории трех районов: Вожегодского, Вашкинского и Никольского. Они были выбраны с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального и федерального значения, объектам инфраструктуры, а также к населенным пунктам. В будущем предполагается, что участие в проекте примут и другие районы области.

Тэги: вологодский гектар, сельское хозяйство

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