Запуск новой линии по производству фанеры в Вологде перенесли на лето 2019 года

Запуск новой линии производства ламинированной фанеры производительностью до 40 тысяч кубометров в год в Вологде перенесли на лето 2019 года. Этот срок называет пресс-служба правительства Вологодской области. Производить фанеру будет предприятие «Вологодский лес» на площадке бывшего комбината панельного домостроения, где многие цеха сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. Сейчас фирма реконструирует эти производственные помещения.

Напомним, осенью 2018 года, когда площадку на Окружном шоссе посетил мэр Вологды Сергей Воропанов, назывался другой срок - конец 2018 года. Количество рабочих мест, которые появятся благодаря запущеннйо линии производства, сейчас также озвучили другое - их будет больше.

«Вологодский лес» с 2014 года реализует приоритетный инвестиционный проект в сфере строительства лесоперерабатывающих мощностей в деревне Чушевицы Верховажского района, где создан комплекс по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, топливных брикетов, мебельного щита, а также в Вологде. В областной столице созданы мощности по сортировке круглых лесоматериалов, лесопилению, производству древесных брикетов, выпуску погонажных изделий, древесного угля и технологической щепы.

Сейчас ведется строительство новой линии по выпуску фанеры. Она должна стать итогом реализации данного инвестиционного проекта, фактический объем вложений в который составляет 1,2 млрд. рублей собственных средств компании и заемных.

- Параметры, которые были заложены в требованиях к приоритетному проекту - уплаченные налоги, созданные рабочие места, объем выпущенной продукции - выполняются предприятием. Компания «Вологодский лес» планировала, что в 2019 году на производстве будут трудиться 155 человек, на сегодняшний день их уже 265. И, по словам директора, с открытием новых цехов эта цифра увеличится до тысячи. Судя по тому, как предприятие планомерно и системно решает поставленные задачи, у нас есть уверенность, что и с этими планами оно справится. И к лету в Вологде будет открыта технологическая линия по производству фанеры, - отметил замгубернатора Михаил Глазков.

То есть, согласно словам Михаила Глазкова, будет создано боле 700 рабочих мест. В октябре Сергей Воропанов называл другую цифру - около 400.