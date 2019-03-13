66 млн рублей обещают направить на развитие медицины в Грязовецком районе до 2022 года

В ближайшие три года более 66 млн рублей направят на повышение качества оказываемой медицинской помощи в Грязовецком районе, сообщает пресс-служба губернатора.

- В 2019 году намечено выделить 12,1 млн. рублей на проведение капитального ремонта поликлиники, ФАПов, на приобретение аппарата УЗИ и двух санитарных автомобилей. Еще 42,3 млн. и 12 млн. рублей будет направлено на решение вопросов здравоохранения района в 2020 и 2021 годах соответственно. Таким образом, в ближайшие три года на развитие медицины муниципалитета выделяется свыше 66 млн. рублей, - говорится в сообщении.

Так, обещают капитально отремонтировать Комьянская врачебная амбулатория в деревне Хорошево. Она расположена в 25 километрах от Грязовецкой районной больницы, обслуживает 47 населенных пунктов, 917 взрослых и 225 детей - жителей деревни и ближайших населенных пунктов. Медучреждение работает в кирпичном здании 1986 года постройки, требующем ремонта.

- Необходимо в текущем году подготовить проектно-сметную документацию, вынести обсуждение вопроса на Градсовет и с 2020 года провести ремонт помещений амбулатории, которой уже 30 лет. Здесь требуют замены оконные блоки, двери, входная группа. Необходимо заложить средства и на приобретение современного оборудования, - заявил во время визита в Грязовецкий район Олег Кувшинников.

В 2018 году Грязовецкому району было выделено 17,5 млн. рублей на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. На эти деньги был проведен капремонт системы отопления поликлиники, Слободского ФАПа, приобретена эндоскопическая стойка и стоматустановка, а также санитарные автомобили. За счет средств резервного фонда правительства РФ приобретен мобильный ФАП, за счет средств федерального бюджета – два автомобиля скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас укомплектованность врачами в районе составляет 97,4%, средними медицинскими работниками – 99,7%, что выше среднеобластных показателей.