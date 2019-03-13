Госдума приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от армии для студентов вузов

13.03.2019 [Общество]

Государственная дума приняла закон о возможности получить несколько отсрочек от армии для студентов вузов.

Законопроект предоставляет гражданам равные возможности для поступления в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, независимо от даты достижения ими призывного возраста, сообщает ИА "РИА Новости".

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки устранят несправедливость, из-за которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии в школе, не могут получить ее для продолжения учебы в магистратуре. В апреле прошлого года Конституционный суд разрешил получать отсрочку учащимся магистратуры, даже если они уже воспользовались ею дважды — в школе и бакалавриате.

Таким образом, КС признал несоответствующим Конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 "О воинской обязанности и военной службе", по которому отсрочка для обучения в вузе предоставлялась один раз.

Тэги: армия, студенты

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